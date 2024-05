EUA criam 175 mil vagas de trabalho em abril, abaixo das estimativas

A economia dos Estados Unidos criou 175 mil postos de trabalho em abril, um número bastante inferior ao dado anterior, de 315 mil novas vagas, informou o Departamento de Estatísticas Trabalhistas do país hoje. O número de abril veio bem abaixo da expectativa de analistas, que esperavam a criação de 243 mil postos de trabalho no mês.

Os números do chamado “payroll”, o relatório de emprego dos Estados Unidos, são relevantes para o mercado financeiro porque mostram o quão aquecida está a economia americana, o que tem, por sua vez, implicações para a inflação. Quanto menos fortalecida a atividade econômica, menor a chance de uma inflação elevada e, portanto, maior a chance de uma política monetária mais flexível, com juros menores.

Em abril, a abertura de vagas de trabalho aconteceu principalmente nos setores de saúde, assistência social, transporte e armazéns. A taxa de desemprego no país foi de 3,9%, levemente abaixo do dado anterior, de 3,8%, e também em relação ao consenso de mercado, também de 3,8%. Os ganhos por horas trabalhadas cresceram 0,2% em abril na comparação com o mês anterior e 3,9% em relação a abril do ano passado, ambos praticamente em linha com a expectativa de economistas.

Com os dados mais fracos do payroll nesta manhã, o mercado reage com bom humor. Há pouco, o Ibovespa tinha alta de 1,5%, retomando a casa dos 128 mil pontos, enquanto o dólar tinha baixa de 0,88%, a 5,0655 reais. Nos Estados Unidos, as bolsas americanas também operam em alta: o Dow Jones avança 1,39%, o S&P 500 sobe 1,27% e o Nasdaq tem valorização de 2,03%.