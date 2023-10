EUA: criação de emprego sobe acima do esperado, com 336 mil novas vagas

Atualizado em 6 out 2023, 10h12 - Publicado em 6 out 2023, 09h55

O crescimento do emprego acelerou nos Estados Unidos, indicando um mercado de trabalho bastante forte. O relatório aponta a criação de 336 mil empregos em setembro, quase o dobro do esperado (170 mil). O mercado ainda bem aquecido pressiona a inflação americana e fortalece chances novas altas nos juros pelo banco central dos EUA. Além disso, houve revisões para cima em 119 mil nos dois meses anteriores.

Com o resultado, os mercados já reagiram. Por aqui, o dólar avançou para o nível de 5,20 reais e renovou a máxima a 5,22 reais. O Ibovespa futuro, que operava em leve alta, inverteu o sinal e passou a recuar próximo a 1%.

A taxa de desemprego ficou estável em 3,8%, acima da expectativa de 3,7%. O resultado já começou a ser sentido por aqui. A taxa de participação permaneceu em 62,8%, conforme o esperado. “Com os dados da pesquisa de emprego ficando relativamente bem comportados, o payroll traz um veio muito positivo para a divulgação de hoje, o que deve reforçar a preocupação com austeridade do Fed, mas principalmente consolidar a posição de que a autoridade não iniciará o ciclo baixista de juro em breve, o que apostamos deverá ocorrer apenas no final de 2024”, diz Étore Sanchez, economista-chefe da corretora Ativa Investimentos.