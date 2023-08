EUA aceleram venda de petróleo estocado para tentar conter alta dos preços

Os estoques de petróleo nos Estados Unidos caíram 5,9 milhões de barris na semana passada, segundo dados do Departamento de Energia (DoE, na sigla em inglês). O recuo foi maior do que o projetado por alguns economistas, de 1,7 milhão de barris.

O governo norte-americano, visando frear a alta do petróleo, vem vendendo reservas estratégicas, chamadas de SPRs, desde o início da guerra na Ucrânia, no ano passado. O barril de petróleo Brent, que norteia a cotação internacional, está sendo vendido a 85 dólares, o que já é considerado um patamar alto, visto que há pouco meses ele custava 70 dólares. O desafio dos EUA é derrubar os preços para o antigo patamar. A estratégia não está sendo bem sucedida. O presidente americano, Joe Biden, já afirmou que recompraria os barris quando chegassem a 70 dólares, mas o movimento até agora segue sendo apenas de venda. “Como estamos vendo, os preços estão bastante acima disso, o que demonstra que eles não estão conseguindo controlar os preços”, alerta João Abdouni, analista da Levante.

O consumo global de petróleo atualmente é de 102 milhões de barris ao dia. Os maiores produtores, a Arábia Saudita, que anunciou recentemente cortes na produção para evitar maiores quedas dos preços internacionais, e a Rússia, seguem liderando o mercado.

A tentativa fracassada de controle pelos EUA e o forte avanço dos preços do petróleo no exterior forçaram a Petrobras, aqui no Brasil, a reajustar, no início da semana, os preços da gasolina e do diesel.

