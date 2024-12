Estímulos na China e a queda de Assad na Síria disputam atenção dos mercados

Depois que o mercado financeiro já havia fechado na Ásia, a China anunciou o que analistas esperam ouvir há meses. Que o país de Xi Jinping será mais ativo em suas políticas fiscais, elevando os gastos públicos, enquanto afrouxará a política monetária, aumentando o nível de crédito na economia.

Há meses os mercados financeiros globais esperam um pacote mais robusto de medidas de estímulo à economia chinesa, que vê sua demanda interna definhar. Uma medida significativa para isso é a taxa de inflação, que, em novembro, subiu 0,2% na comparação anual, a menor em cinco meses. Não só isso, o país está muito perto da deflação, momento em que os preços caem. Quando se pode pagar menos por algo no futuro, a tendência é que se adie gastos, desacelerando ainda mais a atividade econômica.

A notícia é positiva para os mercados financeiros globais, já que a China tem uma economia gigantesca que importa de petróleo a soja, passando por minério e carnes.

Na Europa, à exceção da Alemanha, as principais bolsas amanhecem em alta. Já nos Estados Unidos, os futuros dos índices S&P 500, Dow Jones e Nasdaq amanhecem em baixa.

Isso porque o mundo ainda está processando o ataque a Damasco, na Síria, que fez Bashar Al-Assad fugir para Moscou, deixando o poder. Assad faz parte de uma dinastia que controla a Síria desde os anos 1970.

Até então, as revoltas na Síria contra o ditador vinham sendo controladas com recursos russos. Com problemas maiores em seu país, Vladimir Putin retirou o apoio que dava ao regime. O risco agora é quem tomará o poder no país e o que isso representará para o Oriente Médio. O petróleo avança mais de 1% nesta manhã.

O pacote de estímulos chineses e a alta do petróleo tendem a ser positivos para o Brasil. E o EWZ, o fundo que representa a bolsa brasileira em Nova York, responde de acordo. A alta é de mais de 1% nesta manhã. Resta saber se investidores conseguirão manter fora do radar o noticiário doméstico e a tramitação do pacote de corte de gastos no Congresso.

Agenda do dia

8h30: BC divulga Boletim Focus

9h: Lula faz reunião com Haddad e mais 15 ministros

11h30: OCDE divulga “Perspectiva Econômica da América Latina”

12h: EUA publicam estoques no atacado de outubro

13h: Fed de NY anuncia expectativas de inflação em novembro

18h30: Fazenda, Casa Civil e MDS reúnem-se com a bancada do PT para explicar pacote fiscal

