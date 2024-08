Estande do Bradesco despenca e deixa feridos na ConaRH

Um estrutura da seguradora Bradesco Seguros caiu e deixou dois feridos nesta quarta-feira, 28, durante o evento ConaRH, congresso de inovação para RH e negócios de empresas. As informações são do Corpo de Bombeiros. Pelo menos um indivíduo se feriu e precisou do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

De acordo com relatos, as cordas de ferro que sustentavam a estrutura se romperam e atingiram as pessoas que passavam no local. Após o ocorrido, o Corpo de Bombeiro chegou ao endereço indicado e efetuou uma vistoria para garantir a segurança e a continuidade do evento. O ambiente foi isolado para o resgate dos feridos.

Em nota, o Grupo Bradesco Seguros lamentou o ocorrido “e informa que todas as providências estão sendo tomadas”. “A empresa preza pela segurança e bem-estar e oferecerá o suporte e esclarecimentos necessários”, completa.

Confira momento da chegada da ambulância: