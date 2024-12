Estados Unidos criam 227 mil empregos em novembro, acima das expectativas

Os Estados Unidos criaram 227 mil vagas de emprego em novembro, de acordo com o relatório Payroll divulgado pelo Departamento do Trabalho americano nesta sexta-feira, 6. O resultado veio acima da mediana de previsões do mercado, que projetava a criação de 200 mil vagas.

Trata-se de uma recuperação após o resultado atipicamente baixo do mês anterior, afetado pela passagem do furacão Milton e por uma greve de trabalhadores na Boeing. O número de outubro foi revisado para 36 mil novos postos de trabalho, contra 12 mil na leitura anterior.

As vagas de setembro também foram revisadas para cima, de 159 mil para 255 mil.

A taxa de desemprego do país ficou em 4,2% novembro, contra 4,1% em outubro e dentro das previsões dos analistas. Já o salário médio por hora cresceu 0,37% no mês 4,03% no ano – levemente acima do consenso de +3,9%.

