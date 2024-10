Enel diz ter normalizado o fornecimento de energia seis dias após o temporal

O anúncio aconteceu horas antes de vencer o prazo dado tanto pelo Ministério das Minas e Energia pela quanto pela Justiça, para que a luz fosse restabelecida em toda a rede da Enel. Na segunda-feira, o governo deu três dias para esse restabelecimento. Já uma liminar obtida pela Defensoria do Estado deu prazo de 24 horas para a Enel restabelecer a energia elétrica para os clientes afetados pelo temporal. Na decisão liminar, da qual cabe recurso, o juiz previu multa de R$ 100 mil por hora em caso de descumprimento.

Novos temporais

Lancastre afirmou que a Enel continuará com as equipes mobilizadas devido a previsão de novos temporais em São Paulo no fim da semana. A Defesa Civil do Estado de São Paulo notificou todas as quatro concessionárias de energia elétrica de estado para esse novo risco meteorológico, previsto para o final de semana. “Nós temos chuvas novamente no fim de semana e quero dizer que não estamos desmobilizando as nossas, equipes, mesmo chegando numa situação de normalidade. Nesse momento nós continuamos em preparação para os eventos que podem chegar no fim de semana”, disse o presidente da Enel SP.