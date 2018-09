Embraer diz que não pode assegurar prazo para concluir negócio com Boeing

A Embraer disse nesta terça-feira que não pode estimar um prazo para conclusão das negociações envolvendo a parceria com a norte-americana Boeing e disse ser “incabível” relacionar o processo eleitoral à combinação pretendida.

“O objetivo das partes é fechar a operação com a maior brevidade possível. Entretanto, trata-se de processo complexo no qual as partes vêm negociando os contratos que podem concretizar a operação”, disse a Embraer em comunicado ao mercado, ao esclarecer notícia veiculada na imprensa.

O memorando de entendimento entra e Boeing e a Embraer prevê a criação de uma joint venture, por meio da qual a empresa estrangeira assumirá o controle da parte de aviação comercial da companhia brasileira.