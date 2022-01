Em semana de Copom, mercado vê inflação acelerando mesmo com juros altos

Na quarta-feira desta semana, o Banco Central por meio do Comitê de Política Monetária (Copom) irá decidir sobre a taxa de juros e, de acordo com indicativos do próprio BC na decisão do fim do ano, o aperto nos juros deve continuar, subindo mais 1,5 ponto percentual. A manutenção dessa política ocorre porque a inflação continua a preocupar. Segundo dados divulgados nesta segunda-feira, 31, pelo Boletim Focus, analistas apontam que o índice de preços deve encerrar 2022 em 5,38%. É a terceira alta consecutiva na projeção e aponta para mais um ano de estouro da meta.

Para 2022, a meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) é de 3,5%, com margem de tolerância de até 5%. A pressão inflacionária também reverbera nas projeções do IPCA para o próximo ano. Segundo o Focus, o IPCA está estimado em 3,50% no próximo ano. O centro da meta para 2023 é de 3,25%.

A alta da inflação ocorre já que boa parte dos motivos que culminaram no estouro da inflação em 2021 vieram para este ano. O preço dos combustíveis continua em alta, com a gasolina já batendo 8 reais no país. O preço das commodities segue em alta, assim como o câmbio alto, o que também pressiona os preços no mercado interno. O preço dos alimentos também tem sido impactados pela estiagem no sul do país, que pressiona o preço das carnes e do café.

A estimativa para os juros este ano é que fiquem em 11,75% ao ano, a mesma previsão de semana passada. Atualmente, a Selic está em 9,25% e, de acordo com a sinalização do BC na última reunião do Copom, deve chegar em 10,75% nesta reunião. Para 2023, os juros estão estimados em 8%.