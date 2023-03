Em semana de Copom, mercado revê inflação para baixo mas não altera juros

Analistas consultados pelo Banco Central revisaram para baixo a projeção da inflação oficial para 2023. Segundo o relatório Focus divulgado nesta segunda-feira, o mercado estima a taxa em 5,95% ao ano, apenas 0,01 ponto menor que na semana passada, mas a primeira vez no ano em que a taxa é revista para baixo. A mudança na seta das expectativas é mais um elemento que deve entrar na conta do Comitê de Política Monetária (Copom), que nessa semana tem reunião para decidir a taxa básica de juros.

A pressão para que o Comitê baixasse a taxa, hoje em 13,75%, já era forte vinda principalmente do Palácio do Planalto e de aliados do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Porém, essa pressão aumentou exponencialmente na última semana com a eclosão de uma crise bancária internacional. A falência de dois bancos americanos num intervalo de três dias e a ruína do Credit Suisse, segundo maior banco da Suíça e que será comprado pelo UBS, levantou debates sobre a manutenção das taxas nos patamares elevados. Além do efeito no sistema bancário, há o questionamento dos efeitos sobre o crescimento da economia. No Focus desta semana, os analistas reduziram de 0,89% para 0,88% a projeção do PIB para este ano.

O mercado, entretanto, não estima uma mudança drástica de comportamento do BC, comandado por Roberto Campos Neto. Segundo o relatório, os analistas projetam a Selic em 12,75%. A taxa estimada para o fim do ano é 1 ponto percentual menor do que a vigente atualmente, mas também é a mesma projeção em cinco semanas. Apesar das pressões, a inflação continua acima do teto da meta para este ano, o que influencia na decisão da autoridade monetária, que é justamente ter controle da moeda. O teto é de 4,75% este ano, e a projeção da inflação, mesmo com a primeira desaceleração neste ano, está 1,2 ponto acima.

A reunião do Conselho de Política Monetária acontece entre terça e quarta-feira desta semana, dias 21 e 22, com a decisão de juros divulgada ao final de quarta. A ver os rumos que o BC tomará