Em meio a crise no setor eólico, Vestas anuncia investimento de R$ 130 milhões no Brasil

A Vestas, fabricante dinamarquesa de turbinas eólicas, anunciou nesta sexta-feira, 9, um pacote de iniciativas para tentar impulsionar o setor de energia eólica no Brasil.

Diante da queda na demanda por energia, que reduziu o número de novos pedidos, o setor atualmente corre o risco de desindustrialização.

“A falta de demanda gera ociosidade e fechamento de fábricas. O Brasil é um mercado volátil, e isso traz dificuldades para a estruturação da cadeia local”, disse Eduardo Ricotta, CEO da Vestas para a América Latina, durante o evento de anúncio do pacote. “Apesar das dificuldades, vemos um potencial riquíssimo e estamos confiantes com a transição energética”.

Entre as medidas, a companhia investirá 130 milhões de reais para produzir turbinas V163 em sua na fábrica da Vestas em Aquiraz (CE). O modelo, considerado mais eficiente para velocidades de vento médias a baixas, será produzido paralelamente às turbinas V150, já desenvolvidas pela empresa no Brasil.

A companhia também anunciou a assinatura de um Protocolo de Intenções com o Governo do Ceará para incentivar o desenvolvimento de novos projetos de geração de energia eólica no estado. A ideia é transferir créditos tributários acumulados pela Vestas entre 2019 e 2021 para companhias interessadas em implementar novos empreendimentos, utilizando turbinas fabricadas em Aquiraz e pás produzidas no Pecém.

Por fim, o pacote inclui uma parceria com o Banco Santander para possibilitar a antecipação de recebíveis para aos fornecedores da Vestas que se encaixem em critérios ESG.