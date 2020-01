Em Davos, Guedes diz que o grande inimigo do meio ambiente é a pobreza

Durante o painel, Paulo Guedes afirmou que o Brasil foi “deixado para trás” na indústria do futuro. “Perdemos essa grande onda de inovação e globalização”, disse. Para o ministro, a mudança do trabalho “com as nossas mãos” para o trabalho “com as nossas mentes” vai levar um tempo, “mas estamos correndo atrás”. Segundo o ministro, a indústria do futuro será centrada nas pessoas, com valorização do talento e da criatividade.

O papel do governo neste contexto não é fazer a inovação, mas sim garantir que haja um ambiente de negócios e educação que permita apropriar o conhecimento existente aplicá-lo no novo ambiente industrial, com mais inteligência artificial e automação.