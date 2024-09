Em crescimento, corretora Galcorr quer fortalecer presença no Nordeste

No primeiro semestre, a corretora de seguros Galcorr movimentou 319,9 milhões de reais em prêmios, o valor é 19% maior na comparação com o mesmo período do ano passado, quando movimentou 268,9 milhões de reais.

Por segmento, na área de gestão de benefícios, a empresa reportou um aumento de 24% no volume de prêmios comparado ao mesmo período de 2023, com total de 172,5 milhões de reais. Quando comparado ao primeiro semestre de 2022, o crescimento registrado foi de 52%.

Nos prêmios da área de Seguros Patrimoniais e de Acidentes (Property & Casualty), a empresa recebeu 89,2 milhões de reais em prêmios teve crescimento de 18% no primeiro semestre, comparado com o primeiro semestre de 2023, período em que havia registrado alta de 150% , em relação ao primeiro semestre de 2022.

O segmento de seguro garantia também vem crescendo desde o ano passado. O total de prêmios de 58,1 milhões de reais no primeiro semestre é 5% maior que o resultado do primeiro semestre de 2023,quando registrou alta de 129%, em relação ao primeiro semestre de 2022.

Com o crescimento, a corretora está investindo em tecnologia e em novos espaços físicos. Neste mês, a corretora abre novo escritório em Recife (PE) e até o fim do ano uma nova casa no Rio de Janeiro (RJ). A expansão marca um momento estratégico para a Galcorr, diz Vinicius Fontão, co-CEO da corretora.

“Estamos investindo no fortalecimento da nossa presença no Nordeste e na diversificação de nossa carteira de produtos”, diz. Segundo o executivo, a empresa deve crescer ainda mais com a aposta na ampliação dos seguros de responsabilidade para diretores e executivos (D&O) e seguro de responsabilidade profissional (E&O) e também seguros direcionados à infraestrutura e óleo e gás. “Isso trará novas oportunidades de crescimento” afirma Fontão.