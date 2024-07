Eleições americanas: Trump amplia vantagem em casas de apostas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, vem perdendo força e popularidade para disputar as próximas eleições. Após demonstrar fragilidade no debate presidencial da CNN, seu principal oponente, Donald Trump, tem ampliado suas chances de vitória. Nas casas de apostas, Trump aparece com uma vantagem considerável.

No galera.bet e Odds&Scouts, a cotação para Trump é de 1.61, o que significa que uma aposta de 1 dólar em Trump renderia 1.61 dólares em caso de vitória. Em contraste, uma aposta em Biden, com uma cotação de 8.00, renderia 8 dólares para cada 1 dólar apostado, refletindo a percepção de sua menor probabilidade de vitória.

Outros sites, como Esportes da Sorte, Estrela Bet e Casa de Apostas, mostram cotações similares, com Trump em 1.53 e Biden em 5.00. No Bet7k, as cotações permanecem as mesmas, sugerindo uma tendência clara de favoritismo para Trump. Apenas nos sites Reals e Onabet a disputa está mais equilibrada, com Trump a 2.00 e Biden a 2.20.

Esse cenário desfavorável para Biden abriu espaço para outros candidatos do Partido Democrata. Kamala Harris, atual vice-presidente, é vista como a principal alternativa caso Biden desista de sua candidatura. Na Estrela Bet, Harris aparece com uma cotação de 4.50, enquanto Trump lidera com 1.53 e Biden segue atrás com 5.00. No galera.bet e Odds&Scouts, Harris tem uma cotação de 4.00, mais próxima de Trump, que está a 1.61, e bem à frente de Biden, cotado a 8.00.

Outro nome que vem ganhando destaque é o de Gavin Newsom, governador da Califórnia. No Bet7k, ele já é o terceiro favorito, com uma cotação de 8.65, atrás de Trump (1.64) e Biden (4.50). No galera.bet e Odds&Scouts, Newsom aparece em quarto lugar, com uma cotação de 10.00, atrás de Trump (1.61), Harris (4.00) e Biden (8.00).

Além de Trump, Biden, Harris e Newsom, dois outros nomes começam a emergir como possíveis candidatos. Robert Kennedy Jr., sobrinho do presidente John F. Kennedy e filho de Robert F. Kennedy, e Michelle Obama, ex-primeira-dama e esposa do ex-presidente Barack Obama, também estão sendo considerados na disputa, refletindo a busca por novos líderes capazes de unificar o Partido Democrata e enfrentar Trump em 2024.

Darwin Filho, CEO do Esportes da Sorte, explica que as plataformas levam em conta pesquisas eleitorais, mas este não é o único fator a ser levado em consideração. Entre as outras variáveis, ele cita a proporção histórica para aquele determinado país entre esquerda x direita, os resultados das últimas 10 eleições, quantos candidatos iniciaram a corrida eleitoral a frente e perderem no último mês de campanha. “Tudo isso faz parte do algoritmo e do trabalho personalizado das casas e torna realmente a matemática por trás das cotações bastante complexa e intrigante. Considera-se também o balanceamento por cada casa de aposta, que nada mais é do que a lei de oferta e procura, fazendo com que as odds variem de acordo com o volume despendido naquelas opções”, complementa.