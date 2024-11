Edital do BNDES para produção de combustíveis sustentáveis recebeu R$ 167 bi em propostas

O edital lançado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) para selecionar projetos de produção de combustíveis sustentáveis para aviação e navegação recebeu propostas que chegam a R$ 167 bilhões em investimentos potenciais.

Até o fim de outubro, quando o prazo de envio foi encerrado, foram recebidas 76 propostas de planos de negócios para o desenvolvimento e implantação de biorrefinarias para produzir combustíveis sustentáveis, incluindo 43 focadas na produção de combustível de aviação sustentável (SAF), totalizando R$ 120 bilhões em investimentos. Outras 33 propostas têm como interesse principal a produção de combustíveis marítimos, com potenciais aportes financeiros de R$ 47 bilhões.

Os projetos visam tanto o abastecimento do mercado interno quanto a exportação de combustível sustentável.

O presidente do BNDES, Aloizio Mercadante afirmou que o Brasil tem as condições para se tornar líder global na produção de combustíveis sustentáveis para a aviação e a navegação. “No mundo, a aviação e a navegação contribuem, conjuntamente, com cerca de 5% das emissões globais de CO2. Biocombustíveis podem reduzir em até 94% essas emissões”, afirmou.

O presidente da Finep, Celso Pansera, ressaltou a de uma política industrial mais sustentável. “A enorme demanda revela a aposta assertiva do governo na construção de uma política industrial de baixo carbono, em consonância com um planeta que precisa entender a importância da sustentabilidade. Essa chamada só reforça o importante papel da Finep e do BNDES como indutores desses investimentos pelo setor empresarial”, disse Pansera, também em nota.

Agora, as propostas passarão por uma análise para que os projetos mais promissores possam receber apoio financeiro do BNDES e da Finep, que juntos disponibilizarão R$ 6 bilhões para os investimentos aprovados.