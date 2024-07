Economia americana deve crescer menos nos próximos seis meses, diz Fed

A economia dos Estados Unidos deve passar por um período de mais incerteza e menos crescimento nos próximos seis meses, avaliam os dirigentes do Federal Reserve (Fed, o BC americano) no Livro Bege divulgado nesta quarta-feira, 17. Divulgado oito vezes por ano, o relatório descreve o desempenho e as tendências econômicas dos distritos americanos.

“As expectativas para o futuro da economia são de crescimento mais lento nos próximos seis meses, devido à incerteza em torno da próxima eleição, política doméstica, conflitos geopolíticos e inflação”, descreveu o documento.

A economia americana tem crescido em ritmo leve no início do terceiro trimestre, com várias regiões observando atividade estável ou em declínio, segundo o relatório. Sete distritos relataram algum nível de aumento na atividade econômica, enquanto cinco notaram atividade estável ou em declínio — três a mais do que no período do relatório anterior.

O mercado de trabalho também melhorou apenas ligeiramente. O documento cita que a rotatividade de trabalhadores diminuiu, e os empregadores parecem menos abertos a contratações. “Olhando para o futuro, contatos em vários Distritos esperam ser mais seletivos sobre quem contratar e não preencher todas as posições abertas,” descreveu.