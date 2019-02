Dow Jones fecha em baixa de 0,46%

Nova York, 22 nov (EFE).- O índice Dow Jones Industrial, o principal de Wall Street, fechou em baixa de 0,46% nesta terça-feira, em um pregão marcado pela revisão em queda dos dados do Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos no terceiro trimestre.

Segundo resultados provisórios, esse indicador, que reúne 30 das maiores empresas americanas, perdeu 53,59 pontos, para 11.493,72. O índice seletivo S&P 500 recuou 0,41%, enquanto o indicador da bolsa eletrônica, a Nasdaq, caiu 0,07%.

O pregão nova-iorquino, que viveu uma sessão de altos e baixos, terminou finalmente em queda influenciado pelo rebaixamento em cinco décimos dos cálculos do PIB americano no terceiro trimestre do ano, de 2,5% para 2%.

A notícia, unida ao fracasso do supercomitê bipartidário para reduzir o déficit do país e aos contínuos temores à crise da dívida da zona do euro, pôde mais no ânimo da jornada que o aumento da flexibilidade e do alcance dos empréstimos do Fundo Monetário Internacional (FMI).

A maior parte dos setores de Wall Street fechou em terreno negativo liderado pelo energético (-0,83%), o dos transportes (-0,7%) e o financeiro (-0,63%), este último após as perdas do Bank of America (-2,19%), Citigroup (-2,16%) e Goldman Sachs (-2,08%), entre outras.

O Bank of America registrou esse descenso depois que o jornal ‘The Wall Street Journal’ publicou que o maior banco por ativos dos EUA poderia enfrentar ações das autoridades reguladoras se estas determinam como insuficientes os passos que a entidade financeira está dando para fortalecer seu negócio.

A queda do banco liderou as perdas do Dow Jones, abaixo apenas do produtor de alumínio Alcoa (-2,22%) e acima da aeronáutica Boeing (-1,85%), do banco JPMorgan Chase (-1,67%) e do conglomerado General Electric (-1,64%).

Do lado positivo do Dow Jones ficaram apenas oito companhias lideradas pela companhia petrolífera Chevron (0,79%).

No mercado Nasdaq o fornecedor de conteúdos audiovisuais Netflix caiu 5,4% um dia após reconhecer que fechará seu ano fiscal 2012 com perdas. Nesse mesmo mercado surpreendeu a queda de 14,89% do site de cupons de desconto Groupon.

Em outros mercados, o petróleo subiu 1,12% até US$ 98,01 por barril, o ouro subiu US$ 1.702 a onça, o dólar perdia força frente ao euro (que era cotado a US$1,3510) e a rentabilidade da dívida pública americana a dez anos retrocedia 1,92%. EFE