Ibovespa cede e dólar escala para R$ 5,63

O dólar é negociado em forte alta nesta sexta-feira, refletindo o aumento da aversão ao risco nos mercados globais. A moeda americana ultrapassou os R$ 5,60, impulsionada pela combinação de maior confiança na robustez da economia dos Estados Unidos e pelas tensões crescentes no Oriente Médio, que ampliam a busca por segurança. O agravamento do conflito na região eleva a incerteza entre investidores, levando a um movimento de migração para ativos considerados seguros, como o dólar. Às 11h30, a moeda era cotada a R$ 5,63.

Na direção oposta da moeda, o Ibovespa, principal índice da B3, opera em queda, aos 129,6 mil pontos. O petróleo, que impulsionou o índice no pregão anterior, recua hoje, pressionando as ações das petroleiras. Com a agenda econômica doméstica esvaziada, o desempenho do Ibovespa é fortemente influenciado pelos mercados internacionais, que apresentam movimentos mistos.

Nos Estados Unidos, após o índice de preços ao consumidor (CPI) surpreender para cima, o índice de preços ao produtor (PPI) ficou dentro do esperado, sugerindo que a economia segue em linha com as expectativas. O principal foco por lá está na temporada de balanços corporativos, que tem gerado volatilidade.