Dólar é negociado abaixo dos R$ 6 após avanço na tramitação do pacote fiscal

O Ibovespa opera em alta de 1,28%, aos 137,7 mil pontos, enquanto o dólar cede 1,20%, vendido a R$ 5,97 até o meio do dia.

O mercado reage com alívio após a Câmara dos Deputados aprovar, na noite de quarta-feira, o regime de urgência para dois projetos de corte de gastos do governo. Com isso, as propostas poderão ser analisadas diretamente no plenário, sem a necessidade de tramitação nas comissões – acelerando o processo e aumentando as chances de aprovação ainda este ano.

Entre as empresas do Ibovespa, o destaque do dia é a Eletrobras (ELET3; ELET6), cujas ações sobem cerca de 6%. O avanço ocorre após a companhia anunciar progressos significativos nas negociações com a Advocacia-Geral da União (AGU) para resolver o litígio que questiona sua privatização. Instaurado por decisão do ministro do STF Nunes Marques, o processo também discute o papel do governo nos Conselhos de Administração e Fiscal da Eletrobras, além de reavaliar o acordo de investimentos relacionado à Usina Nuclear de Angra 3.