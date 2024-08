Dólar dispara e fecha o dia cotado a R$ 5,73

Em dia agitado no mercado financeiro, com a repercussão das decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos, a cotação do dólar subiu mais de 1% e fechou a R$ 5,73. É o maior patamar desde dezembro de 2021.

Durante a tarde a moeda chegou a bater os R$ 5,74, o que não acontecia desde o dia 20 de dezembro de 2021. A última escalada do dólar ocorreu há um mês, quando a moeda atingiu a casa dos R$ 5,70, no dia 2 de julho.

Na quarta-feira, o Comitê de Política Monetária (Copom) manteve a taxa de juros em 10,5%, pela 2ª vez consecutiva por unanimidade. A decisão trouxe um tom mais duro em comunicado, e a autoridade monetária se colocou vigilante.

Nos Estados Unidos, o Fed, apesar de manter a taxa de juros no maior patamar em 23 anos, sinalizou para possível corte em setembro. A notícia animou os mercados na quarta-feira, no entanto, dados fracos sobre atividade nos Estados Unidos fizeram crescer o medo dos investidores de tomar risco com uma possível desaceleração. O número de pedidos de auxílio desemprego chegou ao maior nível em um ano, segundo informações divulgadas nesta quinta-feira, 1.

Continua após a publicidade

O cenário global em alerta com aumento da tensão entre Irã e Israel, com o assassinato de Ismail Haniyeh, líder político do Hamas, também pesou no humor dos investidores, aumentando ainda mais a aversão ao risco.