Dívida pública sobe novamente e tem alta de 3,1%, em maio

Como ocorreu em abril, a dívida pública federal brasileira também cresceu em maio. O aumento é de 3,10% em relação a abril (que registrou 6,703 bilhões) alcançando o montante de 6,912 trilhões de reais, divulgou o Tesouro Nacional nesta quarta-feira, 26. Em abril o montante foi de R$ 6,703 trilhões

A dívida pública interna (DPMFi) chegou a 6,627 trilhões de reais, uma alta de 3,16%, enquanto a dívida pública externa (DPFe) chegou a 285,47 bilhões de reais, com crescimeno de 1,77%.

Do total da dívida pública federal no final de maio, 22,68% correspondiam a títulos prefixados, 29,43% a títulos vinculados a índices de preços, 43,78% a títulos com taxas flutuantes e 4,11% a títulos cambiais.

O aumento de 3,10% em maio foi atribuído pelo Tesouro à emissão líquida de títulos, no valor de 146,71 bilhões de reais, e ao acréscimo positivo de juros, no montante de 61,38 bilhões de reais.

Além disso, o Tesouro informou que a reserva de liquidez da dívida pública, que funciona como uma reserva para o pagamento de compromissos, aumentou 16,7% em termos nominais em maio, alcançando 1,032 trilhão de reais. Em comparação com maio de 2023, houve um avanço de 4,96% nesse indicado.