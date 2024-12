Desigualdade climática: Mais pobres sofrem mais com aquecimento global

Os mais abonados sofrem menos com as mudanças climáticas do que a população de baixa renda, segundo um estudo da consultoria PwC, feito em parceria com o Instituto Locomotiva. O racionamento ou a falta constante de água é o fenômeno que apresenta a maior distância entre ricos e pobres: 40% dos entrevistados que pertencem às classes A e B passaram por isso nos últimos cinco anos. Nas classes C, D e E, a proporção é de 48%. As tempestades e ventanias também danificaram mais os imóveis das classes mais baixas (36%) do que os do topo da pirâmide (30%).

Com reportagem de Juliana Machado

Publicado em VEJA, novembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 8