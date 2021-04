Designer comprou domínio do Google na Argentina por R$ 15, mas devolveu

Os argentinos viveram uma situação no mínimo inusitada na última sexta-feira, 23. O serviço do Google havia saído do ar em todo o país, mas até então, tudo bem, uma vez que é comum os servidores apresentarem alguma instabilidade, sobretudo em tempos que a internet se tornou essencial para a sociedade. Enquanto as outras pessoas repercutiam a queda do site no país, o designer Nicolas Kuroña, 30, desconfiou da repentina paralisação do serviço e começou a pesquisar para entender o que tinha acontecido.

Em dado momento, o morador de Buenos Aires procurou o NIC Argentina, responsável pelo registro de domínios no país. O que Kuroña não esperava era que o domínio da gigante comandada pelo indiano Sundar Pichai estivesse disponível na Argentina. O endereço google.com.ar poderia ser comprado por apenas 270 pesos, ou cerca de 15 reais. Após confirmar a compra, o designer publicou o feito no Twitter e garantiu ter a nota fiscal da operação.

Esto es lo que vi el día que compre el dominio de https://t.co/cK20BdyuxB, gracias por el apoyo !! pic.twitter.com/hYsVcEoLLj — Nicolas David Kuroña (@Argentop) April 23, 2021

Ainda que a transação tenha sido juridicamente legal, o domínio do Google nem sequer deveria estar à venda, uma vez que a licença não expiraria até o próximo mês de julho. De toda forma, assim como outros países, a Argentina possui políticas para garantir que o legítimo proprietário do nome de domínio possa reivindicá-lo gratuitamente. Em outras palavras, o Google conseguiu recuperar a concessão instantes depois do novo registro, mas o acontecimento não deixa de ser curioso, em vista que o endereço do maior mecanismo de buscas do mundo ficou, por um breve período de tempo, nas mãos de um terceiro. O designer, vale ressaltar, não conseguiu o reembolso do valor até então.