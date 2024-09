Descongelamento de parte de gastos do governo aciona botão de pânico na Faria Lima

Qual é o real compromisso do governo com as contas públicas? Essa é a pergunta que a Faria Lima continua a fazer nesta segunda. Na sexta, o governo adiou para após o fechamento do mercado a divulgação do relatório bimestral de receitas e despesas, disparando o botão de pânico da Faria Lima. O dólar disparou e o Ibovespa caiu 1,55%.

O volume de recursos congelados, que era de R$ 15 bilhões, caiu para R$ 13,3 bilhões. A explicação curta do Planejamento é de que há um aumento na arrecadação e que a meta fiscal continua a ser cumprida. Para além da liberação de parte dos recursos, houve congelamento de outros, para cumprimento das regras do novo arcabouço fiscal.

De qualquer maneira, a entrevista coletiva do governo, que detalhará os ajustes feitos pelo governo, ocorrerá nesta segunda, às 11h. Ou seja, o dólar terá duas horas de negociação antes de uma sinalização mais clara do arranjo feito pelo governo.

No final de semana, o ministro Fernando Haddad criticou a reação da Faria Lima. “O mercado nem esperou a entrevista que vai ser dada. Mas quando nós abrimos os dados, nós só temos boas notícias, tanto do lado da receita quanto do lado da despesa”, disse Haddad a jornalistas em NY, onde participa esta semana da Assembleia Geral da ONU.

A incerteza com as contas públicas pode manter o Brasil na contramão do exterior nesta segunda. Os futuros das bolsas americanas começam o dia em alta, enquanto as bolsas europeias operam sem direção única. No exterior, o dia será marcado por falas públicas de dirigentes do Fed, as primeiras após a decisão de cortar os juros americanos em 0,50 ponto percentual.

Agenda do dia

8h25: BC divulga relatório Focus

9h: Raphael Bostic (Fed/Atlanta) discursa em seminário no Reino Unido

10h30: Secretária do Tesouro, Janet Yellen, participa de evento

11h: Planejamento concede entrevista de imprensa sobre relatório bimestral de receitas e despesas

11h15: Austan Goolsbee (Fed/Chicago) discursa em evento

14h: Neel Kashkari (Fed/Minneapolis) participa de evento

15h: Kristalina Georgieva (FMI) participa de summit climático