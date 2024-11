Demora pelo pacote fiscal pressiona o dólar e aumenta volatilidade de bolsa

O Ibovespa, principal índice da B3, recua nesta terça-feira, 12, aos 127,7 mil pontos, e o dólar segue em trajetória de alta, e era cotado a R$ 5,78, às 11h19. O movimento é de maior cautela na expectativa pelo aguardado pacote fiscal, que está na terceira semana em discussão no governo.

O mercado também repercute a ata do Copom, que reforçou sobre as incertezas no cenário fiscal, justificando a elevação da Selic como necessária para ancorar a inflação na meta. O documento, no entanto, deu poucas sinalizações sobre o futuro, embora já esteja precificado no mercado uma alta de 0,5 ponto percentual na próxima reunião.

No exterior, as bolsas operam em direções mistas na espera da composição do gabinete de Donald Trump e pela medida do governo chinês, que planeja reduzir impostos sobre a compra de imóveis para estimular a economia.

As commodites podem aliviar a pressão sobre a bolsa. O petróleo e o minério de ferro são negociado com alta, beneficiando empresas de peso no Ibovespa.