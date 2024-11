Democrata x republicano: em qual governo as bolsas crescem mais?

Levantamento produzido pela consultoria Elos Ayta sobre os últimos 15 governos dos Estados Unidos mostra que as bolsas sobem mais durante as gestões dos democratas do que em períodos de governos republicanos.

Os dados coletados mostram o desempenho dos índices Dow Jones, Nasdaq Composite e S&P 500 durante governos republicanos e democratas a partir de 1969 no país, ano do início do primeiro mandato do republicano Richard Nixon.

A análise mediana dos resultados revela que, sob os governos democratas, o crescimento do índice Nasdaq alcançou 99,29%, um número substancialmente superior à mediana de 34,28% registrada durante os governos republicanos.

Os índices Dow Jones e S&P 500 seguiram uma tendência similar, registrando medianas de 49,76% e 62,66% sob administrações democratas, contra 23,41% e 27,31% em administrações republicanas. Uma série de fatores, como políticas de estímulo econômico, regulação, e até mesmo a conjuntura econômica global no início e fim de cada mandato, justificam essa diferença, mas a consultoria destaca na conclusão do estudo que “embora as médias possam sugerir uma tendência geral, os resultados individuais variam consideravelmente, influenciados por crises financeiras, guerras, revoluções tecnológicas e outros fatores de grande impacto”.

Continua após a publicidade

Entre as administrações com desempenho mais expressivo das bolsas está a do democrata Bill Clinton (1993-2001). Durante o governo Clinton, o índice Dow Jones teve um crescimento recorde de 109,86% em seu primeiro mandato, e o Nasdaq subiu 105,36% em seu segundo mandato. O levantamento destaca que nesse período, a ascensão do setor de tecnologia impulsionou o desempenho do mercado financeiro.

Já a trajetória mais crítica das bolsas ocorreu durante o segundo mandato de Richard Nixon (1973-1974), marcado por uma crise de petróleo e o escândalo Watergate, que motivou a renúncia de Nixon. Durante esse período o Dow Jones despencou 23,51% e o Nasdaq, então incipiente, registrou uma queda acentuada de 47,22%.

O comportamento das bolsas de valores durante a presidência de George W. Bush (2001-2009) revela o impacto de eventos externos no desempenho, segundo a consultoria.

Continua após a publicidade

Seu primeiro mandato, que começou com a bolha da internet e culminou nos ataques de 11 de setembro, registrou quedas de 0,45% no Dow Jones e 25,15% no Nasdaq. O segundo mandato registrou uma retração acentuada, especialmente no S&P 500, que caiu 28,24%, refletindo a crise financeira de 2008.

Na sequência, os mandatos de Barack Obama (2009-2017) foram marcados pela reversão da trajetória negativa das bolsas. Durante seus dois mandatos, os índices Nasdaq e S&P 500 subiram refletindo políticas de estímulo econômico e uma gradual recuperação.