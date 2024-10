Decisão sobre horário de verão deve sair na próxima semana

A volta do horário de verão deve ser decidida pelo governo Lula até semana que vem, disse na terça-feira, 8, o ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira afirmou que o governo deve decidir, até a semana que vem, se decreta ou não o retorno do horário de verão ainda em 2024. Ele também indicou que está levando a discussão ao limite para tentar adiar a implementação por mais um ano. “Mas, se o horário de verão for imprescindível, teremos a coragem necessária”, ressaltou aos jornalistas após discussão do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE).

De acordo com Silvera, se a decretação for aprovada na semana que vem, o governo vai estipular um prazo de de 15 a 20 dias para a implementação da medida. Assim, o horário de verão retornaria no mês de novembro, após o segundo turno das eleições municipais. O ministro reforça que o tema recisa ser levado com cautela, já que ele impacta a economia e a rotina de todos os brasileiros. “Nós não podemos simplesmente lançar a mão dessa política sem a completa necessidade do que eu chamo de imprescindibilidade”, disse.

O que mais irá influenciar na decisão será a avaliação técnica do reservatório do país. Nesta quarta-feira, 9, haverá um novo debate do CMSE sobre medidas necessárias para combater as secas na região Norte do Brasil e seus impacto nos reservatórios de energia.