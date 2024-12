Decisão de juros no Brasil e inflação dos EUA geram cautela no mercado

O dólar opera em leve queda, mas se mantém no patamar de R$ 6,04. O Ibovespa registra leve alta, aos 128,4 mil pontos. O clima entre os investidores é de cautela, à espera da decisão do Copom sobre a taxa Selic. Embora o consenso aponte para uma elevação de 0,75 ponto percentual, aumentam as expectativas de uma alta mais agressiva, de 1 ponto percentual.

Além disso, o mercado acompanha atentamente a tramitação do pacote fiscal no Congresso, considerado crucial para estabilizar o câmbio, embora ainda seja avaliado como insuficiente. Outro ponto de atenção é o estado de saúde do presidente Lula.

No cenário internacional, as bolsas europeias operam em alta, enquanto as americanas registram perdas após o índice de preços ao consumidor (CPI) dos EUA avançar 0,3% em novembro, resultando em uma inflação acumulada de 2,7% nos últimos 12 meses, acima dos 2,6% registrados em outubro. Esse dado gera incertezas sobre a decisão do Federal Reserve, que já havia sido amplamente precificada pelo mercado como favorável a um corte de juros na próxima reunião.

