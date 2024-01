Correção da tabela do IR isentará dois milhões de pessoas, diz associação

A nova correção da tabela do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), para ampliar a faixa de isenção para quem ganha até dois salários mínimos (2.824 reais) fará com que o governo abra mão de arrecadar 344,8 milhões de reais, calcula calcula a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal (Unafisco). Segundo as contas da entidade, a correção da faixa fará com que dois milhões de pessoas deixem de pagar IR neste ano.

Na terça-feira, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva disse que o governo irá corrigir a tabela para voltar a isentar o IR de quem ganha dois salários, assim como foi feito em 2023. A confusão entre as faixas de isenção acontece porque o salário mínimo foi reajustado e a tabela do IR não tem correção automática. Se a mudança for de fato feita, o trabalhador que ganha até 2.824 por mês não terá imposto de renda descontado dos seus rendimentos. Se o vencimento mensal for superior a duas vezes o piso nacional, o imposto incide sobre o que exceder esse valor. Para corrigir a tabela, o governo deve enviar uma medida provisória ainda este mês. Ontem, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou que os cálculos de impacto da medida já estão sendo feitos e devem ser apresentados antes do fim de janeiro. Segundo o Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal (Sindifisco Nacional), hoje a defasagem da tabela do Imposto de Renda, acumulada desde 1996, está em 149,56%. Continua após a publicidade Cálculo

As contas da Unafisco partem do pressuposto que, caso a faixa de isenção não seja atualizada, um contingente de dois milhões de trabalhadores passariam a pagar 13,80 reais por mês (165,60 reais por ano) de Imposto de Renda. O valor corresponde à tributação de 7,5% , a segunda faixa da tabela do IR, sobre 184 reais, que equivale a diferença entre a faixa isenta no ano passado (2.640 reais) e os dois salários mínimos deste ano (2.824 reais). Em maio do ano passado, o governo reajustou a tabela do IR pela primeira vez em oito anos. A primeira faixa, de que vai até 1.903,98 reais mensais em rendimentos, subiu para 2.112 reais, abaixo dos dois salários mínimos. A Fazenda, no entanto, estabeleceu um desconto de 528 por mês no valor tributável sobre todos os salários, afim de chegar na faixa dos dois salários mínimos em 2023.