Conta de luz fica mais cara a partir desta terça; veja dicas para economizar

Nesta terça-feira, 1º de outubro, começa a valer a bandeira tarifária vermelha patamar 2. Isso significa um aumento nas contas de luz dos brasileiros de 7,87 reais a cada 100 quilowatts-hora (kWh). A cobrança adicional, definida pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), pede um esforço extra do consumidor para gastar menos energia, já que os riscos hidrológicos que resultaram na elevação das tarifas impactam diretamente nos bolsos do consumidor.

Porém, há estratégias simples que podem ajudar a poupar energia — e dinheiro. O Instituto de Defesa dos Consumidores (Idec) recomenda, em primeiro lugar, optar por equipamentos de melhores índices de eficiência energética, indicados com nota A pelo Inmetro. Mesmo um pouco mais caros, eles valerão o investimento ao consumirem menos eletricidade.

Confira dicas do Idec, da Companhia Elétrica de Minas Gerais (Cemig) e o Inmetro para evitar desperdícios de energia

Iluminação

Opte por lâmpadas de LED em detrimento às fluorescentes, uma vez que são mais eficientes, econômicas e ambientalmente corretas. Casas com paredes de tons claros e muitas janelas são preferíveis porque refletem melhor a luz e diminuem a necessidade de luz artificial. Beneficie-se da iluminação natural o máximo possível durante o dia.

Tarefas domésticas

Junte a maior quantidade de roupas possível para lavar tudo de uma só vez e, ao passar todas essas roupas, vale a mesma estratégia. Evite ligar o ferro elétrico nos horários em que muitos outros aparelhos estiverem ligados, pois ele sobrecarrega a rede de energia elétrica. Outra dica é deixar as roupas mais delicadas para serem passadas primeiro. Ao final, pode-se desligar o ferro e aproveitar seu calor para passar roupas leves.

Geladeira

São recomendados os aparelhos refrigeradores que possuem o Selo Procel de Economia de Energia e a consideração das instruções da etiqueta laranja, que indicam o consumo médio mensal. Nunca coloque a geladeira perto do fogão ou de outras fontes de calor, como fornos ou locais ensolarados, e a instale com pelo menos 20 cm de distância de armários e paredes, acima e no fundo. Não utilize a parte traseira do refrigerador para secar panos e roupas e nem forre as suas prateleiras com plásticos ou vidros, pois isso dificulta a circulação interna do ar. Além disso, não desligue sua geladeira ou freezer à noite para ligá-los na manhã seguinte.

Banhos

Apesar de não ser o mais conveniente para a maioria da população, uma dica, segundo a Cemig, é que entre 17h e 22h o chuveiro consome mais energia. Tomar banhos em períodos alternativos ajuda na redução de gastos. Além disso, é importante deixar a chave na posição menos quente (verão). Dessa forma, economiza-se cerca de 30% de energia.

Ar-condicionado X ventilador

De acordo com o Inmetro, a utilização de ventiladores é muito mais econômica em relação à utilização de ar-condicionado. Mesmo assim, se a segunda alternativa ainda for escolhida, é necessário destacar que a temperatura de 23 ou 24 graus é confortável para a maioria das pessoas. Abaixo disso, o ambiente não irá se refrigerar mais rápido, será somente desperdício de energia. Também é importante manter portas e janelas fechadas durante o uso, fazer a manutenção periódica do filtro, a fim de evitar esforço extra do equipamento, e proteger a parte externa da incidência do sol com toldos ou cortinas.