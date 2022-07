Conheça os partidos que mais gastam com campanhas no Google

As campanhas políticas no Brasil movimentaram no Google um valor aproximado de 1,2 milhões de reais nos últimos oito meses. O valor inclui empresas, partidos e figuras públicas. Desde a semana passada, a multinacional, em acordo com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), passou a divulgar a lista dos principais anunciantes no país, considerando especificamente o recorte de campanhas com teor político.

O relatório de transparência vem com a justificativa de contribuir com a integridade das eleições de 2022 e dos próximas pleitos no Brasil. Com o aporte de 377 mil reais, a empresa Brasil Paralelo (BP) lidera em gastos com anúncios sobre os conteúdos do seu serviço de streaming, especialmente documentários com abordagem histórica e com foco em problemas do país. A equipe da Google Brasil considerou tais conteúdos de propaganda política em seu levantamento, embora a BP alegue isenção da política partidária em suas produções.

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), Partido Socialista Brasileiro (PSB) e a União Brasil estão na sequência de maiores gastos, com respectivos 216 mil, 175 mil e 101 mil reais. As propagandas políticas são consideradas a partir de 17 de novembro de 2021 e continuaram em tempo real. Até 30 de junho, os gastos totais são de 1.198.500 de reais. O Partido Progressistas (PP) e Movimento Democrático Brasileiro (MDB) também aparecem no top 10, com gastos de 31 mil e 27,5 mil.

O PSDB tem focado em anúncios com Rodrigo Garcia, atual governador e candidato à reeleição em São Paulo, e João Dória, ex-governador que buscava a presidência, antes de desistir da pré-candidatura. O PSB-RJ está voltado exclusivamente à campanha de Marcelo Freixo ao governo do Rio de Janeiro. Os deputados federais Felipe Rigoni e Luciano Bivar (candidato à presidência) concentram os anúncios da União Brasil, no período. A empresa Newsletters Digital A Voz do Brasil, responsável pelas campanhas do candidato à presidência Ciro Gomes, é a quinta maior anunciante, com gasto de 82 mil reais. No top 10, está também, individualmente, o senador Weverton Rocha de Sousa (PDT-MA).

Redes Socais

Os dados divulgados no relatório consideram especificamente a plataforma de marketing do Google, com o Google Ads (para anúncios em pesquisas diretas no Google, no YouTube e em sites em geral) e Display & Vídeo 360. Os anúncios políticos em outras redes sociais, como Instagram e Facebook, da companhia Meta, não possuem, até o momento, relatório público divulgado.

No levantamento do Google, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Alagoas, Bahia, Rio Grande do Sul e Paraná são os estados onde as campanhas foram mais concentradas. O crescimento no número de campanhas ocorreu a partir do início de abril, com pico na segunda quinzena de maio e tendência de crescimento para os próximos meses. Na classificação por formatos, os conteúdos em vídeos lideram com 90,7%, seguido de texto, com 7,2%, e gráficos, com 2%.