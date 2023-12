Congresso derruba veto de Lula e desoneração da folha é mantida até 2027

O Congresso Nacional derrubou o veto presidencial à desoneração da folha de pagamento para 17 setores da economia, nesta quinta-feira, 14. O projeto vetado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva prorroga até 2027 a medida, que permite às empresas dos segmentos contemplados o pagamento de alíquotas de 1% a 4,5% sobre a receita bruta, em vez de 20% sobre a folha de salários de trabalhadores. Com a derrubada — primeiro chancelada pelo Senado e, em seguida, pela Câmara dos Deputados — a desoneração será mantida.

No Senado, foram 60 votos pela anulação do veto de Lula e 13 pela manutenção. Já na Câmara, 378 parlamentares votaram pela derrubada e 78 foram contrários.

A derrubada do veto de Lula à desoneração, com amplo apoio do Congresso, representa uma derrota ao governo federal e, especialmente, ao ministro da Fazenda, Fernando Haddad, que corre para garantir receitas para o ano de 2024. O ministro segue vendendo a promessa de déficit zero nas contas públicas do próximo ano, meta que só pode ser cumprida com um aumento robusto da arrecadação.

Antes da derrubada do veto, Haddad prometeu que a Fazenda apresentaria uma medida alternativa à desoneração até o fim do ano, proposta que nem se fez necessária dado que os parlamentares foram mais ágeis do que o Executivo.

A desoneração da folha de pagamentos foi instituída em 2011, no governo petista de Dilma Rousseff, e prorrogada sucessivas vezes nos governos seguintes. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi o último a postergar o fim da medida, então marcado para 2023. Com a mobilização do Congresso, o benefício tributário fica mantido por mais quatro anos. Representantes do setor privado e sindicalistas argumentam em prol da desoneração, alegando que a mesma é importante para a geração de empregos e renda no país.

Continua após a publicidade

Veja os 17 setores beneficiados pela desoneração da folha

Confecção e vestuário

Calçados

Construção civil

Call enter

Comunicação

Empresas de construção e obras de infraestrutura

Couro

Fabricação de veículos e carroçarias

Máquinas e equipamentos

Proteína animal

Têxtil

Tecnologia da Informação (TI)

Tecnologia de Comunicação (TIC)

Projeto de circuitos integrados

Transporte metroferroviário de passageiros

Transporte rodoviário coletivo

Transporte rodoviário de cargas