Congresso aprova resolução que muda regras do Orçamento Secreto

O Orçamento Secreto é o nome pelo qual ficou conhecida uma alteração na modalidade da emenda do relator-geral do Orçamento. Antes, essas emendas serviam apenas de ajuste de redação no texto e não para a criação de despesas. Com a mudança em 2019, o relator passou a liberar valores do Orçamento a pedido de deputados e senadores. Atualmente, os sistemas do Congresso não informam os nomes dos parlamentares que são beneficiados, somente o nome do relator.

As emendas passaram a ser usadas como moeda de troca e garantia de apoio dos parlamentares ao governo Bolsonaro e garantiram a eleição de Arthur Lira (PP-AL) na presidência da Câmara e Rodrigo Pacheco (PSD-MG) no Senado. Ambos, inclusive, disputam a reeleição aos postos em 2023 e tentam articular alianças com o governo eleito, sem perder o “trunfo” do Orçamento Secreto. Segundo o projeto aprovado nesta sexta, Lira e Pacheco ainda terão, cada um, controle de 7,5% dos recursos, o que representa 1,45 bilhão em 2023.