Concurso público unificado do governo vai oferecer mais de 6 mil vagas

O governo federal publicou nesta sexta-feira, 29, o decreto que institui o concurso público unificado. O modelo, desenvolvido pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), prevê a realização simultânea das provas em todos os estados e no Distrito Federal para diversos cargos públicos.

O objetivo, segundo o decreto, é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos, por meio da padronização de procedimentos na aplicação das provas.

O concurso público unificado vai oferecer 6.590 vagas em vinte órgãos e entidades públicas. A publicação do edital está prevista para até o dia 20 de dezembro, e a prova deve ocorrer entre o final de fevereiro e meados de março.

O concurso será organizado a partir da realização de um mesmo certame em aproximadamente 180 cidades. A ideia do governo é que o concurso unificado se torne a principal a principal forma de fazer seleção de servidores públicos federais, e que ele seja repetido anualmente ou a cada dois anos.

A primeira etapa do concurso unificado será realizada em um único dia, dividida em dois momentos: primeiro haverá uma prova objetiva, com conteúdo comum a todos os candidatos. Depois, no mesmo dia, serão aplicadas provas dissertativas e com conteúdos específicos e de acordo com cada bloco temático.

No momento da inscrição no concurso, os candidatos deverão optar por um dos blocos das áreas de atuação governamental disponíveis. Depois dessa escolha, eles deverão indicar o cargo por ordem de preferência entre as vagas disponíveis no bloco de sua escolha.

Confira as instituições que aderiram ao Concurso e o número de vagas de cada uma delas:

Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai) – 502

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) – 742

Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento – 520

Ministério da Gestão e Inovação e transversais – 1480

Ministério da Saúde – 220

Ministério do Trabalho e Emprego – 900

Agência Nacional de Transportes Aquaviários (Antaq) – 30

Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços – 50

Superintendência Nacional de Previdência Complementar (Previc) – 40

Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) – 40

Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) – 35

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) – 895

Ministério da Justiça e Segurança Pública – 100

Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação – 296

Ministério da Cultura – 50

Advocacia-Geral da União (AGU) – 400

Ministério da Educação – 70

Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania – 40

Ministério dos Povos Indígenas – 30

Ministério do Planejamento e Orçamento – 60

(Com Agência Brasil)

