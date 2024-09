Como vai funcionar o cartão de crédito e débito voltado para MEIs

Exclusivo para Microempreendedor Individual (MEI) o Cartão MEI será lançado nesta segunda-feira, 16, pelo governo em parceria com o Banco do Brasil. O cartão de crédito e débito tem anuidade zero, e em breve, poderá ser implementado por outros bancos.

O lançamento do cartão terá as presenças do presidente Lula, do ministro Márcio França (Ministério do Empreendedorismo) e da presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros.

O novo cartão vem personalizado com nova logomarca MEI, trazendo o pertencimento dessa categoria ao empreendedor, além de QR Code que redireciona ao Portal do Empreendedor, site do governo com informações e serviços e notícias sobre microempreendedorismo. O objetivo do cartão, segundo o governo, é ajudar a promover a formalização, facilitar operações comerciais