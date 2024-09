Como os juros altos podem impactar nos negócios, segundo consultoria

A consultoria britânica L.E.K. assessora planos de fundos de investimento em participações e de empresas. Paulo Vandor, seu sócio no Brasil, conta como os juros altos atrapalham na prática o desenvolvimento de negócios

Como a Selic em 10,75% afeta as decisões de investimento das empresas? O que define se um projeto será aprovado é a taxa interna de retorno, a TIR, que representa sua rentabilidade. No Brasil, sempre se trabalhou com uma TIR de dois dígitos. Com essa Selic, estamos falando de uma taxa interna de retorno de 15% a 20% ao ano para tirar um projeto do papel.

Esse é o único efeito? Os acionistas também estão encurtando o prazo exigido de retorno dos projetos. Em tempos normais, espera-se que cerca de 30% do investimento volte em um prazo de cinco a dez anos. Agora, essa fatia é de, pelo menos, 40%.

A insegurança leva empresas a reter caixa? A incerteza torna caro ir ao banco pedir um empréstimo para novos projetos. Mesmo pedir dinheiro a acionistas fica mais difícil.

Os estrangeiros estão receosos? Sim. Um grande fundo de private equity me disse que prefere deixar o dinheiro aplicado em títulos do governo brasileiro do que assumir o risco de investir nas empresas daqui.

Com reportagem de Camila Pati

Publicado em VEJA, setembro de 2024, edição VEJA Negócios nº 6