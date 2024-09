Como brasileiros vão aproveitar a Black Friday e quanto querem gastar

Na última semana, a Wake, empresa de tecnologia voltada para o varejo, divulgou o seu estudo de Intenção de Compra na Black Friday 2024, realizado junto à Opinion Box, especialista em pesquisa de mercado. Segundo os dados, 66% dos brasileiros pretendem aproveitar as promoções do evento do mês de novembro. Mais da metade, 58,2%, pretende realizar suas compras pelo e-commerce, 47,8% pelo marketplace e 44,3% por aplicativos. As lojas físicas são a preferência de compra de aproximadamente 30% dos entrevistados.

Além disso, a pesquisa também revela os valores que os brasileiros pretendem gastar na Black Friday deste ano. A maioria, 23,2%, respondeu que esperam desembolsar acima de 1.000 reais, enquanto 20,1% ainda não sabem o quanto irão investir. Os que farão compras entre 500 e 1.000 reais representam 18,4%. Mais de 66% dos respondentes afirmaram que economizam durante o ano com o objetivo de investir na aquisição de produtos durante a época de ofertas.

O vice-presidente da Wake Alessandro Gil comenta que esse comportamento reflete a importância do período para o varejo mas, principalmente, para o comprador. “Os consumidores estão cada vez mais preocupados em se preparar financeiramente para adquirir produtos de seu interesse e encontrar os de melhor qualidade e oferta”, afirma. Para a grande parte, 55%, o momento mais próspero do varejo brasileiro é ideal para adquirir itens de necessidade, e 45,9% aproveitam a oportunidade para comprar objetos de desejo, aqueles produtos que ficam nos carrinhos só esperando a melhor oferta para serem pedidos.

Quanto às categorias de itens mais almejados pelos clientes, a liderança fica com Eletrônicos e Informática, que representam 26,2%. Eletrodomésticos e Eletroportáteis são preferidos por 23,4% das pessoas, Moda e Acessórios por 20,4% e Beleza e Cosméticos por 18,2%. Além disso, dados do levantamento apontam que 37,8% dos respondentes começarão a monitorar os preços com um mês de antecedência, enquanto 32,5% já estão acompanhando as variações de valores desde o mês de junho.

Sobre os meios de pagamento, 38,3% dos brasileiros optam pelo cartão de crédito parcelado, seguido pelo pagamento à vista no cartão de crédito, com 24%, e pelo Pix, com 22,6%, que ultrapassa o boleto bancário e o cartão de débito. “Esses dados demonstram a importância de estratégias de venda que combinem preços competitivos, conveniência e uma experiência de compra integrada, tanto online quanto offline”, reforça Alessandro Gil. Para o vice-presidente, os consumidores do país estão cada vez mais exigentes e conectados, buscando não apenas preços atrativos, mas também conveniência e segurança nas transações.