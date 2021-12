Como a proposta de financiamento para o “fundão” cairá R$ 200 milhões

A verba para o financiamento do fundo eleitoral (fundão) para as campanhas eleitorais de 2022 sofreu um corte de 200 milhões de reais da previsão inicial que constava no relatório do Orçamento de 2022. No começo do dia, falava-se em um corte ainda maior, de 400 milhões de reais, para uma cifra de 4,7 bilhões. A verba, no entanto, voltou a aumentar para 4,934 bilhões para custear as eleições do próximo ano. Na primeira versão do relatório, estavam previstos 5,1 bilhões de reais para o financiamento de campanhas.

O valor da verba vinha sendo alvo de críticas e desentendimentos entre parlamentares, levando ao adiamento da votação para esta terça-feira, 21. Em nota, a Câmara dos Deputados informa que o “adiamento foi provocado por uma série de questões, como um debate em torno da redução do valor do Fundo Eleitoral”. Na semana passada, o Congresso derrubou o veto do presidente Jair Bolsonaro a um trecho da Lei de Diretrizes referente ao aumento do fundo eleitoral. O valor proposto pelo presidente ao fundo era de 2,2 bilhões de reais. Mas, com o veto, o Congresso garantiu uma verba de garantiu de 5,7 bilhões de reais para as campanhas eleitorais de 2022, cifra que é três vezes maior ao valor de 2018. Nesse ano, o montante para o fundo eleitoral foi de 1,7 bilhão.

Além do corte de 400 milhões de reais, havia pleito pelo corte de mais 200 milhões, mas não houve consenso de destinação do recurso, sendo mantido no fundão. O fundo foi criado em 2017 para substituir o financiamento privado em campanhas eleitorais e os seus recursos são obtidos por meio de emendas parlamentares e compensação fiscal.