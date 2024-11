Commodities e aguardado ‘plano de corte’ dão fôlego ao Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da B3, inicia a semana em alta de mais de 1%, alcançando 129,6 mil pontos. O avanço reflete o otimismo do mercado em torno do aguardado plano de corte de gastos do governo e da valorização das commodities, com o petróleo e o minério de ferro registrando alta. No entanto, o cenário externo impõe certa cautela, com as principais bolsas globais operando de forma mista em meio à incerteza trazida pelas eleições presidenciais nos Estados Unidos. O dólar recua para R$ 5,78 às 11h30, , após ter fechado a semana anterior a R$ 5,86, influenciado pela queda na curva de juros dos títulos do Tesouro americano.

A semana será marcada por uma agenda econômica cheia, que deve trazer volatilidade ao mercado. Os investidores estão à espera das decisões de política monetária no Brasil e nos Estados Unidos. Embora o mercado já precifique a elevação da Selic no Brasil e um corte de juros nos EUA, a atenção se volta para a magnitude desses ajustes e o tom dos comunicados dos bancos centrais.

No cenário doméstico, os investidores também aguardam a divulgação do IPCA. O Boletim Focus revisou a inflação para cima pela quinta semana consecutiva, de 4,55% para 4,59%, ultrapassando o teto da meta de inflação, que é de 4,50%.