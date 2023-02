Combustível surpreende com estabilidade pela 1ª vez desde início da guerra

A guerra entre a Rússia e a Ucrânia está prestes a completar um ano, em 24 de fevereiro, e o impacto nos preços dos combustíveis finalmente se amorteceu. O preço médio do diesel nos postos do país teve uma queda de 3,5%, após a redução nas refinarias, alcançando o menor valor desde março de 2021, antes dos reajustes consecutivos realizadas pela Petrobras com a eclosão do conflito. O diesel S10, com menor teor de enxofre, foi vendido em média a 6,10 reais na semana que vai de 12 a 18 de fevereiro, o que representa uma queda em relação aos 6,23 reais registrados na semana anterior. Enquanto isso, o preço médio da gasolina apresentou uma leve queda pela terceira semana seguida, com recuo de 0,2%, passando de 5,08 reais para 5,07 reais. Trata-se, na prática, de estabilidade de preços, segundo pesquisa divulgada pela ANP.

Apesar da queda do diesel, informações da Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis (Abicom) sugerem que não há espaço para mais reduções nos preços das refinarias nesse momento, pois ainda existe uma defasagem de 1%. No caso da gasolina, o preço médio praticado pelas refinarias do país está 4% acima da paridade de importação. Na semana, a gasolina se manteve praticamente estável nos postos, com o preço médio de R$ 5,07 por litro.

Em janeiro, a Petrobras aumentou o preço nas refinarias, antes da posse do novo presidente da companhia, Jean-Paul Prates, indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, e a gasolina chegou a subir 3%, para 5,12 reais, mas o preço tem se acomodado nas últimas semanas.

Mesmo após uma redução de 8,8% no valor do diesel que entrou em vigor em 8 de fevereiro, ainda há uma diferença significativa entre os preços do diesel comum e do diesel S-10 em diferentes estados, com variações de até 27% e 28%, respectivamente, de acordo com os dados mais recentes do Índice de Preços Ticket Log (IPTL).

O preço médio nacional do diesel comum foi de 6,67 reais e do tipo S-10 foi de 6,76 reais, o que representa uma queda de 1,53% e 1,56%, respectivamente, em comparação com o mês anterior. O IPTL também aponta que a tendência de queda no preço do diesel, que começou em dezembro de 2022 e continuou em janeiro de 2023, permaneceu em fevereiro com os reflexos da última redução anunciada.

Em geral, a diferença média nacional nos preços do diesel é de 1 real para ambos os tipos. Diferentemente de janeiro, quando oito estados brasileiros registraram aumentos de até 3,69% no preço do diesel, nos primeiros dias de fevereiro a maioria dos estados apresentou queda nos preços do diesel. O diretor-geral de mobilidade da Edenred Brasil, Douglas Pina, observa que a queda nos preços do diesel foi identificada em quase todos os estados, exceto Sergipe, Amapá e Roraima. O Sul apresentou os maiores recuos e também os valores médios mais baixos para os dois tipos de combustível.