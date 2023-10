Com seleção em Cuiabá, Mato Grosso esperar dobrar faturamento com turismo

Atualizado em 12 out 2023, 09h06 - Publicado em 12 out 2023, 08h25

Por Pedro Gil Atualizado em 12 out 2023, 09h06 - Publicado em 12 out 2023, 08h25

A cidade de Cuiabá voltará a receber um jogo da Seleção Brasileira após 21 anos, a primeira vez em um jogo de Eliminatórias da Copa do Mundo. Nesta quinta-feira, 12, o time do técnico Fernando Diniz vai encarar a Venezuela, na Arena Pantanal, de olho em uma vaga no mundial de 2026.

A última vez em que o Brasil esteve na região foi num amistoso para a Copa do Mundo de 2002, realizado em 7 de março. Na ocasião, o Brasil, dirigido por Luiz Felipe Scolari, goleou a Islândia por 6×1, no estádio José Fragelli, demolido em 2010 para dar lugar à Arena Pantanal, em 2014 — uma das sedes do mundial disputado no Brasil.

Mais do que a movimentação de público, o turismo mato-grossense espera dobrar faturamento com a presença da seleção brasileira na região. O parâmetro são os jogos do Cuiabá, clube que está pelo terceiro ano seguido na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Em partidas contra clubes de grande torcida, a movimentação do público impacta de forma positiva no faturamento da cidade. Os bares e restaurantes que ficam no entorno da Arena Pantanal recebem cerca de 45% mais clientes do que dias sem eventos, de acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Mato Grosso (Abrasel-MT). “Quando a partida é contra um time de renome, a capital lota de pessoas do interior ou mesmo de estados vizinhos, o que faz com que o movimento comece antes mesmo do jogo”, diz Lorenna Bezerra, presidente da Abrasel. “Existe um aumento na movimentação em dias de jogos. O horário e o dia também influenciam. Por exemplo, os sábados são melhores que os domingos”, continua.

O Cuiabá tem lotado a Arena Pantanal quando joga contra os times de maiores torcidas, e tem registrado números que fizeram a diretoria tratar esse tipo de duelo como os grandes eventos do ano. Neste ano, o clube já atuou em casa contra Palmeiras, Flamengo e São Paulo, pelo Brasileirão. Estas partidas marcaram as três maiores receitas da equipe na competição, sendo o duelo contra o Flamengo a ocasião em que registrou a maior renda, com mais de 3,8 milhões de reais e público de 33 mil pessoas. Na sequência, contra Palmeiras e São Paulo, o Cuiabá faturou valores superiores a 2 milhões de reais, com públicos de 19 mil e 34 mil, respectivamente. “Em dias de jogos geramos quatro mil empregos diretos”, diz Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá. “Todo o comércio da cidade é movimentado, com aumento de fluxo em shoppings, restaurantes, bares e hotéis”, completa.

Continua após a publicidade