Com R$ 487 mi do BNDES, Sigma Lithium constrói 2ª fábrica carbono neutro

A Sigma Lithium, uma das maiores produtoras de lítio do mundo, e a primeira mineradora de grande porte a extrair lítio no Brasil está construindo a sua segunda planta greentech carbono neutro no Brasil com empréstimo de 487 milhões de reais pelo BNDES, com prazo de 16 anos. Localizada no Vale do Jequitinhonha, a nova planta deve aumentar a produção de lítio verde de 270 mil para 520 mil toneladas anuais.

As obras começaram em julho de 2024, após a aprovação do conselho de administração e a empresa divulgou nesta sexta-feira que recebeu do BNDES a carta de aprovação final para empréstimo. A conclusão da obra está prevista para julho de 2025. O financiamento cobre 99% do orçamento de 492 milhões de reais, com juros anuais de 7,45% e um período de amortização de 174 meses.

O BNDES destaca que o financiamento apoia o desenvolvimento de uma base industrial verde no Brasil. A CEO da Sigma, Ana Cabral-Gardner, afirmou que a aprovação reforça a posição do Brasil na cadeia global de baterias para veículos elétricos. “Nossa primeira indústria “greentech” é um exemplo global de beneficiamento do lítio de forma ambientalmente sustentável com agregação significativa de valor econômico para todos os stakeholders e a sociedade: o Vale do Jequitinhonha no Brasil tornou-se a zona produtora global com as melhores práticas mundiais de inclusão produtiva, social e de rastreabilidade ambiental na indústria de beneficiamento de insumos para baterias de lítio para carros elétricos”, diz em nota.