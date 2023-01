Com R$ 40 bi em dívidas, Americanas vai à Justiça pedir proteção para RJ

Mergulhada em uma crise sem precedentes, a Americanas, uma das maiores e mais tradicionais redes varejistas do país, recorreu à 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que concedeu, no fim da tarde desta sexta-feira, 13, uma medida de tutela de urgência cautelar. Com a decisão, a empresa se protege contra bloqueios, sequestros ou penhora de bens e ganha 30 dias para estruturar um pedido de recuperação judicial. Em documento obtido por VEJA, a empresa declarou um montante de dívidas próximo a 40 bilhões de reais.

A Americanas diz, no documento, ter entrado com a medida como uma forma de reunir “esforço para consecução de atividades do conglomerado nacionalmente conhecido por sua atuação no setor de varejo, com mais de 3.600 estabelecimentos comerciais espalhados pelo país, 146 mil acionistas, responsável pela geração de mais de 100.000 (cem mil) empregos diretos e indiretos e recolhimento anual de cerca de R$ 2 bilhões em tributos”. A requerente reclamou a tutela de urgência para “resguardar o resultado útil de futuro processo Recuperacional, pretendendo conferir tratamento jurídico à crise experimentada pelas sociedades e evitar iminente dano irreparável”.

Na última quarta-feira, dia 11, a empresa divulgou por meio de fato relevante a existência de inconsistências contábeis referentes aos exercícios anteriores, incluindo o ano de 2022, em montante aproximado de 20 bilhões de reais. No documento, a empresa revela que será necessário refazer o balanço de anos anteriores. “Essas inconsistências, na avaliação das Requerentes, exigirão reajustes nos lançamentos da Companhia, o que poderá impactar nos resultados finais divulgados nos respectivos exercícios anteriores, com alteração do grau de endividamento da empresa e/ou volume de capital de giro, implicando, por via reflexa, no descumprimento de covenants financeiros previstos em contratos, inclusive estrangeiros, acarretando o vencimento antecipado e imediato de dívidas em montante aproximado de R$ 40 bilhões”, diz no arquivo.