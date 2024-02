Com parcerias pontuais, Vasco quer dobrar valor de patrocínio em 2024

Em processo de negociação do patrocínio master, o Vasco teve no clássico contra o Flamengo dois patrocinadores pontuais, por cerca de 800 mil reais. As parceiras foram a empresas Intermac, que atua no segmento de seguros, e a Buser, de fretamento e aluguel de ônibus.

Intermac ocupou o principal espaço da camisa. A empresa já era parceira do clube e tem a marca estampada no calção. A Buser ocupou as costas da camisa vascaína. Ela não tinha ainda vínculo com o clube.

Neste ano, o cruzmaltino quer dobrar o valor que recebeu de patrocínio em relação ao último ano e faturar cerca de 40 milhões de reais. Enquanto faz contas, o Vasco segue atrás de um novo patrocinador master. O clube tinha contrato com a Pixbet e, recentemente, esteve em negociação com a EstrelaBet, que não se concretizou.