Com fortuna de US$ 201 bi, Zuckerberg é 4º mais rico do mundo

De acordo com o Índice de Bilionários da Bloomberg, o CEO do Meta (ex-Facebook) Mark Zuckerberg teve sua fortuna pessoal aumentada em 73,4 bilhões de dólares em 2024, o que a fez atingir, na última semana, um valor total de 201 bilhões de dólares ou 1,09 trilhão de reais, na conversão vigente. O empresário, que também controla o Instagram e o Whatsapp atualmente, é o novo ricaço do seleto grupo de agora quatro pessoas cujos patrimônios ultrapassam o valor de duas centenas de bilhões de dólares. Com isso, Zuckerberg se tornou a quarta pessoa mais rica do globo.

Os outros dois membros do clube incluem os maiores líderes da tecnologia: em primeiro lugar, o dono da Tesla, X (ex-Twitter) e SpaceX Elon Musk, que acumula 267 bilhões de dólares, seguido pelo fundador da Amazon Jeff Bezos, com 204 bilhões de dólares. O CEO da marca de luxo LVMH Bernard Arnault encontrava-se, até ontem, dentro do ranking assumindo a terceira colocação. Porém, nesta segunda-feira, 30, sua fortuna teve uma instabilidade e caiu em 4 bilhões de dólares, pontuando 195,5 bilhões de dólares, abaixo da marca.

Durante o evento online Meta Connect 2024, realizado na quarta-feira, 25, Mark Zuckerberg afirmou que o crescimento do setor de inteligência artificial vem impulsionando a expansão e as novas tecnologias de sua empresa. O Meta AI, inteligência artificial da empresa, foi responsável por aumentar sua receita em 22%, que se encontra no momento em 39,07 bilhões de dólares. “A Meta AI está a caminho de se tornar o assistente de IA mais usado no mundo até o final do ano”, disse Zuckerberg em um comunicado de resultados em julho. No dia do evento, as ações da Meta fecharam em recorde histórico: com 60% de aumento desde o começo do ano. Hoje, os papéis valem 567,35 dólares ou 111,60 reais.