Com chegada ao RJ, Vitória, Palmas e Floripa, 5G está ativo em 12 capitais

Rio de Janeiro, Vitória, Florianópolis e Palmas se juntam às outras oito capitais do país com o 5G ativo. O sinal foi oficialmente ligado nas quatro cidades desta segunda-feira, 22. Inicialmente prevista para ser acionada no dia 29 de agosto, a autorização para que as operadoras iniciem o funcionamento do 5G nessas cidades foi antecipada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Pelas regras do edital de concessão do 5G, as operadoras de telefonia móvel que adquiriram lotes na faixa de 3,5 GHz têm até o dia 29 de setembro para cumprir a primeira exigência de cobertura do edital, com a instalação de no mínimo uma antena de tecnologia de 5G para cada 100 mil habitantes nas capitais brasileiras. Junto com as das cidades que deram o início no 5G nesta segunda, já são 3.907 antenas de 5G licenciadas no país. O maior volume delas em São Paulo, com 1.522. O Rio de Janeiro soma 1.045 pedidos, o que equivale a mais de quatro vezes o exigido, que é de 252 estações.

O sinal é operado por Claro, Vivo e TIM e, neste primeiro momento, não é necessário um plano de dados diferente do vigente para conseguir usar o sinal de 5G. No entanto, o consumidor precisa de um aparelho que suporte a tecnologia 5G para conseguir ter acesso à tecnologia. Segundo a Anatel, há 83 aparelhos homologados para o funcionamento do 5G no Brasil, são 13 a mais que no início de julho, quando o sinal do 5G foi ativado em Brasília, a primeira capital a receber a tecnologia. A lista dos aparelhos homologados pode ser consultada no site da agência.

Já contam com a nova tecnologia as cidades de Brasília, Belo Horizonte, Curitiba, Goiânia, João Pessoa, Porto Alegre, Salvador e São Paulo. O início da operação do 5G no Brasil ocorreu no dia 6 de julho, com a ativação do sinal em Brasília. O prazo para a liberação do 5G nas demais capitais foi postergado para 28 de outubro, segundo a Anatel.