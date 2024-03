COB fecha patrocínio com Azul e bate recorde de parceiros para Paris 2024

O Comitê Olímpico Brasileiro anunciou nesta quinta-feira, 7, a Azul Linhas Aéreas como patrocinadora do Time Brasil neste ciclo olímpico. A companhia aérea brasileira será a transportadora oficial dos atletas, delegação e equipamentos para os Jogos Olímpicos de Paris, que começam no dia 26 de julho.

Com o acordo com a Azul, o COB chegou a 20 patrocinadores para a Olimpíada de Paris, dobrando a meta estabelecida pelo comitê para este ciclo. Ainda não há o número exato de atletas que serão transportados durante os jogos, pois as seletivas ainda estão ocorrendo. Até o início de março, 160 atletas já carimbaram o passaporte para a França.

A parceria entre Azul e COB começou a ser costurada em 2022, antes mesmo da companhia brasileira iniciar sua operação entre Campinas, no interior de São Paulo, e a capital francesa, que será a cede dos jogos. Atualmente, são seis voos semanais à cidade da Luz e, a partir do mês que vem, serão sete. Para o período dos jogos, a companhia irá reeditar a parceria com o chef francês, Claude Troisgros, que assinará o cardápio tanto da classe executiva quando da classe econômica.

Abhi Shah, presidente da Azul, celebrou a parceria. “Vamos ajudar o Time Brasil a voar alto em todos os sentidos. A nossa companhia, que sempre procurou conectar todos os cantos do país ao mundo, não poderia deixar de apoiar os atletas brasileiros nessa competição mundial tão importante. Sabemos que podemos fazer mais, e essa parceria é prova de como isso é possível. Estamos orgulhosos com essa oportunidade de apoiar o Time Brasil”, destacou. Nem COB e nem Azul divulgaram as cifras envolvidas na parceria, que envolve todo o grupo, incluindo a Azul Cargo, responsável por transporte de cargas.

Continua após a publicidade

Além do Comitê Olímpico, a Azul também patrocina cinco atletas que devem estar nos jogos de Paris: Alison dos Santos (Atletismo), Letícia Oro (Atletismo), Flávia Saraiva (Ginástica Artística), Diana Durante (Vôlei) e Gustavo Balaloka (BMX). “Estamos junto com atletas que voam. Mais importante para nós do que vender mais bilhetes ou não com essa parceria, é contar essas histórias para as próximas gerações através do esporte”.

Recorde

A 20ª parceria fechada pelo COB fecha as negociações do comitê olímpico com as empresas. Segundo o diretor de marketing do Comitê Olímpico, Gustavo Herbetta, o sucesso nos negócios fechados está na mudança de posicionamento do COB, com alterações de governança, além do trabalho que vem sendo desenvolvido desde os jogos de Tóquio, de aproximar empresas e atletas. “Nós conseguimos fazer uma leitura de contrapor com o nosso principal concorrente, que é o futebol, e o que as marcas que não se interessam por futebol se interessariam numa associação com uma entidade esportiva”.

Além da Azul, os outros patrocinadores locais do COB para os Jogos Olímpicos de Pais são: XP, Medley, Mormaii, Vivo, Smartfit, Hemmer, Havaianas, Azul, Riachuelo, Subway, Grupo Águia, Peak, Estácio, NSports, Voke, Ajinomoto, Aliança Francesa, Aguiabranca, Max Recovery e New On.