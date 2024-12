CNI deve revisar para cima projeção de crescimento do PIB, atualmente em 3,4%

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informou que pode revisar para cima a projeção de crescimento do PIB para 2024, atualmente em 3,4%. Na terça-feira, o IBGE divulgou os resultados da atividade econômica no terceiro trimestre do ano, que expandiu 0,9% na comparação com o mesmo período de 2023.

O resultado da indústria do PIB do terceiro trimestre, de avanço de 0,6% entre julho e setembro, foi puxado integralmente pelo avanço de 1,3% da indústria de transformação. Segundo os dados do IBGE, as indústrias extrativa, de eletricidade, gás, água e esgoto e de construção recuaram 0,3%, 1,4% e 1,7%, respectivamente.

Para a CNI, o crescimento do PIB da indústria merece destaque, “porque o setor provoca forte encadeamento na cadeia produtiva, além de pagar salários maiores em relação aos outros setores e investir mais em inovação, pesquisa e desenvolvimento”.

Em nota, a confederação destaca que indústria de transformação chega ao quinto trimestre consecutivo sem resultados negativos. O avanço de 1,3% no terceiro trimestre de 2024 vem na esteira da alta de 2% no segundo trimestre e de 1,1% no primeiro trimestre. O segmento iniciou uma trajetória de crescimento no terceiro trimestre de 2023 e, desde então, acumulou crescimento de 5%. Para a CNI, o aumento é explicado pelo bom desempenho da produção de bens de capital e bens de consumo.