China, guerra e eleições nos EUA pressionam bolsas globais

Os mercados operam com uma perpectiva de maior cautela com as incertezas sobre o crescimento econômico da China, a escalada do conflito no Oriente Médio e o cenário eleitoral nos Estados Unidos, onde cresce a expectativa de um possível retorno de Donald Trump à presidência. No Brasil, dúvidas em relação à política fiscal também pesam sobre o mercado.

Nesse contexto, o Ibovespa opera em queda, aos 129,2 mil pontos, acompanhando o pessimismo generalizado que afeta as principais bolsas globais.

O dólar se valoriza, cotado a R$ 5,69. Apesar do aumento na arrecadação do governo brasileiro em setembro, que poderia aliviar parte das preocupações fiscais, o cenário externo segue exercendo forte influência. Os investidores também estão atentos à reunião do BRICS, que ocorre na Rússia.

Nas commodities, o petróleo registra alta, o que beneficia empresas do setor, enquanto o minério de ferro é pressionado por um panorama mais sombrio da economia chinesa, prejudicando as mineradoras.