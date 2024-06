Magda diz que Petrobras está alinhada a Lula e tenta acenar ao mercado

Magda Chambriard tomou posse nesta quarta-feira, 19, como presidente da Petrobras. A cerimônia aconteceu no centro de pesquisa da Petrobras na Ilha do Fundão, Rio de Janeiro, e contou com a participação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de seis ministros, entre eles Fernando Haddad (Fazenda), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e Rui Costa (Casa Civil). No discurso, ela afirmou que a empresa está completamente alinhada ao governo Lula. “Nossa gestão não poderia deixar de ser totalmente alinhada com a visão do governo federal, afinal, são nossos acionistas majoritários”, disse Magda em seu discurso de posse.

Esta foi a primeira vez em 12 anos que um presidente da República participou do evento de posse de um presidente da Petrobras – a última ocasião foi em 2012, quando a ex-presidente Dilma Rousseff acompanhou a posse de Graça Foster. No discurso de posse, a presidente da companhia fez acenos a Lula e à gestão petista, sinalizando aumento de investimentos na estatal — uma das demandas do governo que acabou culminando na queda de Jean Paul Prates do cargo — mas também tentou não se distanciar do mercado financeiro, afirmando que a empresa entregará “rentabilidade e eficiência, o que o mercado espera de nós”.

“A missão encomendada pelo presidente foi a de movimentar a Petrobras, que impulsiona o PIB do país; gerir a Petrobras com respeito à sociedade brasileira. E ele disse bem assim: ‘Eu tenho grande carinho pela Petrobras, a sociedade brasileira ama a Petrobras e eu também amo. Não quero confusão na empresa'”.

Apesar da cerimônia de posse neste dia 19, Magda assumiu o cargo em 24 de maio, numa rápida transição após a demissão de Prates do comando da estatal. As discordâncias com os ministérios de Minas e Energia e a Casa Civil e a cobrança pelo aumento de investimentos minou a permanência do ex-senador, que caiu após um longo processo de fritura, intensificado após sua contrariedade a orientação do governo de não distribuir dividendos extraordinários, o que fez a empresa perder 34 bilhões de reais em um único dia.

Continua após a publicidade

A presidente afirmou que a empresa tem como objetivo se tornar líder na transição energética, mas que para isso é preciso “pagar a conta”, e que isso será feito com a produção de petróleo.

Na ultima sexta-feira, a presidente da Petrobras indicou três novos nomes para a diretoria executiva, incluindo diretor financeiro e diretoras de Exploração e de Engenharia. Com quatro mulheres de nove membros, a Diretoria Executiva comandada por Magda terá a maior participação feminina da história da petroleira.

Ministros

Presente na posse, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, foi o primeiro deles a discursar. Segundo ele, a Petrobras é vista como geradora de royalties e dividendos e que sabe que deve prestar contas aos acionistas, tanto o maioritário –a União — quanto os minoritários e que também tem papel estratégico no desenvolvimento nacional, como qualquer grande empresa, público ou privada.